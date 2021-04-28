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الأهلي يشكو من عدم تكافئ الفرص

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف بعد المباراة :"الحمد لله على المكسب المهم في ظل تلاحم المباريات الذي ليس له علاقة بكرة القدم".

وتابع :"من وضع ضغط المباريات بهذه الطريقة يارب يكون سعيد فأي مسابقة في العالم كله لابد أن يكون هناك تكافؤ في الفرص إنما ما يحدث مع الأهلي ليس أمر طبيعي".

وتابع :"كوننا نلعب كل 48 ساعة مع فريق المصري المنتعش فهو خاض أخر مباراة منذ 10 أيام".

وزاد :"أغلقنا الصفحة وأقول للاعبين أنتم رجالًا وغدا الفريق سيحصل على راحة من التدريبات ثم بعد ذلك ندخل في معسكر مباراة الجونة".

واختتم :"مباراة اليوم بها الكثير من المكاسب مثل أحمد كوكا وسعد الدين سمير والحمد لله على كل شيء".

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