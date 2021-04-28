أبرزها الموافقة على إعلان حالة الطوارئ.. ننشر أهم نشاطات البرلمان الأسبوع الجاري (إنفوجراف)

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نشاطًا مُكثفًا على مدار الثلاثة أيام الماضية من خلال الموافقة على عدد من مشروعات القوانين المُهمة التي تمُس الحياة اليومية للمواطنين، إضافةً إلى الموافقة على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.





وترصد " الفجر " من خلال إنفوجراف أبرز قرارات مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، وجاءت كالتالي:

- مجلس النواب يوافق على قرار إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر.





- مجلس النواب يوافق على إعفاء صندوق تحيا مصر من الضرائب والرسوم.





- مجلس النواب يوافق على تعديل أحكام قانون الكهرباء في مجموعه.





- مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون الصلح الواقي والإفلاس.





- مجلس النواب يوافق نهائيًا على تغليظ عقوبة ختان الإناث.





- مجلس النواب يوافق على مشروع شراكة مع ألمانيا الاتحادية لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة.





- البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي.





- إحالة بيان وزيرة "التخطيط" إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.





- إحالة بيان وزير "المالية" للجنة الخطة والموازنة لمناقشته.



