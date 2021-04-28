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محمد عبد الجليل يهاجم كهربا: "طاهر أفضل منه"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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انتقد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد المستوى الذي ظهر عليه خلال مباراة المصري البورسعيدي.

وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"كهربا، ظهر بمستوى سيئ في مباراة المصري، ولا يستحق التواجد في التشكيل الأساسي".

وأضاف :"كهربا، يشارك بشكل أساسي مع الأهلي بالعند في نادي الزمالك"، مضيفا :"طاهر محمد طاهر، افضل منه في الوقت الحالي".

وواصل :"كهربا، كان موقوف لمدة شهر، كيف يعود ويشارك بشكل أساسي مع الأهلي، بعد المشاكل التي افتعلها اللاعب في الفترة الماضية".

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