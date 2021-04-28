نائب المصري : هناك تحيز واضح للأهلي.. وحكام الفار معندهمش ضمير

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نائب المصري : هناك تحيز واضح للأهلي.. وحكام الفار معندهمش ضمير
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:41 ص
محمد زكي
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أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، ظهر بمستوى مميز للغاية خلال مباراة الأهلي، على الرغم من الخسارة.
وكان الأهلي حقق الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وقال محمد الخولي، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"مباراة اليوم كانت من طرف واحد، المصري كان هو الأفضل طوال ال90 دقيقة"، مؤكدًا :"المصري خسر ثلاث نقاط".
وأضاف :"اشكر اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الذي بذلوه خلال مباراة الأهلي"، مؤكدًا :"المصري لعب منذ الدقيقة الأولى على الفوز"
واوضح :"المصري كان يلعب للفوز ولكن الحكام كان لهم رأي اخر وتحديدًا حكام الفار"، مضيفًا :"الهدف الأول من لمسة يد واضحة على محمد شريف، والهدف الثاني هناك شك، أنه من تسلل". تاني
وواصل :"حكام الفار معندهمش ضمير..الازمة ازمة ضمير"، مشيرًا :"كان هناك تحيز واضح منذ البداية للأهلي".
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