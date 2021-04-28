نائب المصري : هناك تحيز واضح للأهلي.. وحكام الفار معندهمش ضمير

أكد محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، ظهر بمستوى مميز للغاية خلال مباراة الأهلي، على الرغم من الخسارة.





وكان الأهلي حقق الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.









وقال محمد الخولي، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"مباراة اليوم كانت من طرف واحد، المصري كان هو الأفضل طوال ال90 دقيقة"، مؤكدًا :"المصري خسر ثلاث نقاط".





وأضاف :"اشكر اللاعبين والجهاز الفني على الأداء الذي بذلوه خلال مباراة الأهلي"، مؤكدًا :"المصري لعب منذ الدقيقة الأولى على الفوز"





واوضح :"المصري كان يلعب للفوز ولكن الحكام كان لهم رأي اخر وتحديدًا حكام الفار"، مضيفًا :"الهدف الأول من لمسة يد واضحة على محمد شريف، والهدف الثاني هناك شك، أنه من تسلل". تاني





وواصل :"حكام الفار معندهمش ضمير..الازمة ازمة ضمير"، مشيرًا :"كان هناك تحيز واضح منذ البداية للأهلي".



