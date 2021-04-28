محمد عبد الجليل: موسيماني "حطم" مروان محسن

يرى محمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصماته لم تظهر مع الفريق بشكل كامل حتى الان.





وقال محمد عبد الجليل، في تصريحات ببرنامج "في الجول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية "الحدث اليوم" :"موسيماني، بصماته غير واضحة حتى الان، من الممكن أن نرى أداء الأهلي جيد في مباراة، وسيئ للغاية في مباراة اخرى".





واضاف :"انا حتى الأن لست مقتنعًا بالمدرب الجنوب افريقي، اداء الأهلي كان جيد بعد توليه المسؤولية الفنية، لأنه كان شغل السويسري فايلر، مدرب الفريق السابق".





وواصل :"موسيماني، حطم مروان محسن، وكان هيحطم محمد شريف، لولا تدخل مسؤولي الأهلي"، مضيفُا :"من الأفضل ان يخرج مروان محسن، للإعارة في الفترة الفترة المقبلة".



