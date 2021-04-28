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المصري: فخورين بأداء الفريق.. والأهلي تفاجىء بطريقة لعبنا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف محمد عبد الكريم المدرب للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بأنهم قدموا مباراة قوية أمام الأهلي رغم الخسارة.

وتابع في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر"،"على جمهور المصري أن تفخر بفريقها، النتيجة في النهاية بيد الله ونحن قدمنا ما علينا".

وأضاف :"نتواجد في المربع الذهبي وهو أمر مميز، الموسم الجاري صعب للغاية والتدعيمات كبيرة بالعديد من الأندية".

وواصل :"الأهلي تفاجىء بطريقة لعبنا، وحتى الزمالك لم يضغط على الأهلي من الأمام لكننا فعلنا ذلك وعلى مدار ال٩٠ دقيقة وضعنا الأهلي تحت الضغط".

وأشار إلى أنهم على مدار أسبوع كامل ذاكروا الأهلي جيدا وغلق مفاتيح لعبه.

وأكمل :"الهدف الثاني جاء بسبب سرحان من لاعبينا والأهلي استغلوا الخطأ".

وأضاف "أشكر اللاعبين على استيعابهم لطريقة اللعب وثقتنا فيهم كبيرة".

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