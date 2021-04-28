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سهر الصايغ ترفض التنازل عن القضية.. والعثور على جثمان حليم في "الطاووس"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:53 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "الطاووس" عدم تناول أمنية "سهر الصايغ" عن قضية الاغتصاب حيث لم تمضي على الأوراق التي أعطاها لها المحامي ضياء شاهين.

يتصل زين "عابد عناني" وصديقه طارق "احمد امام" بحماد "مهند حسني" ويطالبونه بأن يختفي عن الأنظار حتى يعرفوا ماذا سيفعلون بعد ترك بصمات حماد على هاتف اليوتيوبر الشهير "حليم" في المسلسل .

مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رءوف عبد العزيز.

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