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الحضري يتسلم مهمة تدريب حراس سيراميكا كليوباترا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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انتظم كابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا في تدريبات الفريق اليوم، وذلك عقب عودته من دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وحصل الحضري على الدورة الدولية للرخصة التدريبية "B"، وخاض مراناً قويًا مع حراس الفريق اليوم 

وانضم عصام الحضري للجهاز الفني الجديد، مع الكابتن ضياء السيد، وعادل مصطفى.

وأعرب عصام الحضري مدرب حراس مرمى سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بخطوة انضمامه لنادي سيراميكا كليوباترا، وشدد على أنه لم يتردد في قبول المهمة، فور عرض المهمة عليه من الكابتن ضياء السيد، واستمع جيدًا للمشروع المقدم من قبل مسئولي سيراميكا كليوباترا.

وأوضح الحضري أن سيراميكا كليوباترا استطاع أن يُصنف ضمن الفرق الكبيرة، على الرغم من حداثة الفريق بالدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن إحترافية إدارة سيراميكا كليوباترا، بقيادة النائب محمد أبو العينين، والمهندس طارق أبو العينين، المشرف على الكرة، ساعد على توفير كل سُبل النجاح لتقديم مستوى طيب خلال الظهور الأول للفريق بالدوري الممتاز.

واشاد الحضري بمستوى الطيب الذى ظهر عليه حراس فريق سيراميكا كليوباترا خلال المران الأول له مع الفريق، وأكد أن الفريق يمتلك عناصر مميزة في حراسة المرمى، في مقدمتهم عامر عامر، وسيكون لهم دور كبير في النتائج خلال الفترة المقبلة

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