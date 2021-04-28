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الإسماعيلي: الجهاز الفني استغل الفترة الماضية.. وهدفنا إسعاد الجماهير

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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صرح المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي علاء وحيد   بأن الجهاز الفني استغل الفتره الماضيه بطريقه أضافت كثيرا للفريق الأول حيث كان هناك معسكرا داخل النادي خاض خلاله الإسماعيلي مباراتين وديتين مع القناه والشرقية، ثم معسكر في الاسكندريه ومباراتين مع فاركو وسموحه، ثم العوده للاسماعيليه واستعدادات  لمباراه الإنتاج الحربي بتدريبات علي اكثر من فتره طوال اليوم. 

وقد استطاع الجهاز الفني بقياده ايهاب جلال تلقين اللاعبين فكره الفني والطريقه التي سيخوض بها الإسماعيلي مبارياته المقبله ، والفتره الماضيه كانت فرصه جيده لعوده اللاعبين المصابين والاطمئنان عليهم تمهيدا للمشاركه مع الفريق. 

وأكد المتحدث الرسمي بأن الجميع داخل القلعه الصفراء علي قلب رجل واحد من أجل اجتياز هذه المرحله  وعوده الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعيه ، وان الثقه كامله في الجهاز الفني بقياده ك ايهاب جلال علي قياده الفريق للعوده الانتصارات والعروض المرضيه للجماهير. 

وناشد المتحدث الرسمي بعض وسائل الإعلام التي أثارت كلاما ولغطا حول توقيع بعض اللاعبين لانديه اخري بالبعد عن لاعبي الفريق حيث أكد النادي مرارا وتكرار عدم نيته بالاستغناء عن أي لاعب وان الفريق يحتاج مجهود كل لاعبيه في هذه الفتره، وان اللاعبين الذين تدور حولهم شائعات الانتقال والبيع عقودهم ممتده مع النادي وهم الان في قمه التركيز من أجل العوده للملاعب بعد الاصابات التي ابعدتهم طويلا لذلك  لاحديث الان داخل النادي سوي العوده للعروض والفوز من أجل اسعاد جماهير الإسماعيلي العظيمه والتي ضربت اكبر مثال في الوقوف خلف الفريق في ازمته. 

وأختتم المتحدث الإعلامي للنادي بأن إغلاق معسكر الفريق الاخير إعلاميا كان برغبه الجهاز الفني والكابتن عماد سليمان مشرف الفريق الأول من أجل إضفاء مزيدا من التركيز للاعبين وعدم انشغالهم بما يقال او ينشر عنهم، لأنهم أمام تحدي كبير وهو الإعلان عن أنفسهم بالمباريات والرد العملي علي كل من شكك بقدراتهم بالنتائج.

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