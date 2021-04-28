أحمد حلاوة يبيع التاكسي من أجل ياسر جلال.. والأخير يحمي نور





شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "ضل راجل" بيع خال جلال أحمد حلاوة التاكسي بمبلغ 70 ألف جنيه من أجل إعطائها له لسداد الـ 100 ألف جنيه مقابل الحصول على الفيديو من أجل إثبات حق ابنته شهد، لكن زوجة حلاوة تغضب لتفريطه فى الأموال لابن أخته.



وأيضا شهد حماية جلال "ياسر جلال" لملك "نور" حيث حاصرها طليقها بالسيارات ووبخه نظرا لتعرضه لنور بهذه الطريقة.



مسلسل "ضل راجل" يذاع يوميا على قناة الحياة فى تمام الساعة 11.30 منتصف الليل، بطولة كل من: ياسر جلال، ونرمين الفقى، ونور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.