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عمرو محب: الفوز على المصري له مذاق خاص بالنسبة لي.. واتشرف بمسيرتي مع الأهلي

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:07 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر الدكتور عمرو محب مترجم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته الكبيرة بعد فوز الفريق الأحمر على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة  رقم ١٠٠ له مع النادي الأحمر.

وكتب محب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"فوز النهارده له مذاق خاص بالنسبه لي لأنه جاء في المباراة رقم "100" لي مع فريق النادي الاهلي بعد أن قمت باستبعاد المباراتين التي غبت فيهما عن الفريق لظروف إجرائي العملية الجراحية في فبراير الماضي".

وأضاف :"الحمد لله مسيرة أتشرف بها حققت خلالها بطولة الدوري مع الفريق مرتين وكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس افريقيا والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية وان شاء الله البقية تأتي.. الحمد لله رب العالمين.

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