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شاهد.. مسلسل نسل الاغراب | ملخص الحلقة الخامسة عشر

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:56 ص
بوابة الفجر
هبه أحمد
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دارت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب"، حول شعور "عساف" أحمد السقا بسعادة كبيرة فور معرفته بموافقة "غفران" أمير كرارة على أن يجتمع هو و"جليلة" مي عمر عند "علي" دياب ووالدته "نجاة" فردوس عبد الحميد، لكي يتم تخييرها بينه وبين "عساف"، اتفاق "مصطفى" زوج "عزيزة منة فضالي مع مجموعة من الرجال لكي يهجموا على مركز الشرطة الذي يعمل فيه "علي"، وبعدها يمسك بهم، ويعرف أنه من سلطهم على ذلك فيقوم بحبسه.

وإليكم أبرز أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "نسل الأغراب":


تحذير "غفران" لـ"حمزة" 
بدأت الأحداث باعتذار "حمزة" لـ"غفران" بسبب وقوفه أمامه، ويعترف بحبه الشديد له، ويحذره من أن يخسر ذلك الحب. 

"جليلة" تشعر بالفخر 
شعور "جليلة" بالفخر بسبب وقوف نجلها في وجه زوجها"غفران" حينما أراد أن يقتلها.

نجاة"علي" من الموت
 باقتحام مجهولين لكمين الشرطة الذي يعمل فيه "علي" ويطلقوا النيران عليه، لكنه يمسك بهم ويعرف أنهم من طرف "مصطفى" زوج "عزيزة".

والدة "جليلة" تفرض تخييرها
اخبار "غفران" للعمدة "حسيب" وزوجته بأنه وافق على تخيير "جليلة" بينه وبين "عساف" فتحاول إقناعه بألا يفعل ذلك.

وفاة "عزيزة"
تنزل"رغدة" من على سلم السرايا التي يعيشون فيها فتجد والدتها ملقاة على الأرض، فتحاول ايقاظها لكن جون جدى فتجدها فكرة هامدة.


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