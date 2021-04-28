أبرز أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "هجمة مرتدة"

بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "هجمة مرتدة"، بتكليف سيف الذي يقدمه أحمد عز بمهمة جديدة وهي استلام "فلاشة" من أحد العملاء الذي يخضع للمراقبة دون أن يصوره أحد.



ونجح سيف العربي في مهمته ولكنه لاحظ تواجد شقيقه في المول ويدخل في مشاجرة وبعد الانتهاء من المهمة يذهب ويضرب الشباب في جراج المول وهو ما يزعج فاروق السوهاجي.



يطلب من دينا أن تخضع للتدريب وبالفعل تصل إلى مركز تدريب المخابرات العامة المصرية بعد التمويه بدخولها مستشفى القوات المسلحة للمبيت مع جدها وبمجرد دخولها مقر التدريب تجد نفسها في التدريب نفسه مع سيف الذي يقدمه أحمد عز وسط صدمة من الجانبين.



يكلف الراهب في شرق أوروبا بالوصول إلى عمار المقدسي الذي يقدمه أحمد صلاح حسني وهو ما يبدأ الراهب في التخطيط له بعد أن قامت المخابرات العامة باستجواب عميل الراهب في القاهرة بعد تدبير حادث سيارة له.





يذكر أن مسلسل هجمة مرتدة يدور حول ملف حديث من ملفات المخابرات العامة المصرية، وهو من الأعمال الضخمة ويشارك فيه عدد كبير من النجوم وهم الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري، ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، ومحمد جمعة، يوسف عثمان، ومحمود البزاوي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.