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شاهد.. مسلسل "موسى" | ملخص الحلقة الخامسة عشر

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "موسى" الكثير من الأحداث، في إستمرار موسى في البحث عن شفيقة، هروب شفيقة للإسكندرية، مكافأة موسى من المعلمة حلاوتهم، إليكم أبرز الأحداث.

موسى يسافر إلى غزة
ركوب موسى القطار ليسافر غزة، وودعته حلاوتهم فى محطة القطار، صم وصل وإلتقى بالتاجر الفلسطينى وأخذ منه الساعات.


شداد يبحث عن موسى
استمر شيخ البلد شداد في البحث عن موسى، فذهب إلى همام بعد عودته لمنزله فى القرية، عرف منه مكان موسى.


وزير الخارجيه يهدد شهاب
هدد وزير الداخلية شهاب ، حيث ذهب له إلى مصنع العطور، حذره من علاقته بالسياسة وإيوائه للإيطاليين فى منزله.


موسى ينجح في العملية
نجح موسى في مهمته، عاد إلى مصر مرة آخرى، آتى بالبضائع  جاء بها من غزة، اعطاها للملعم وهبة.


وهبة يكافئ موسى
كأفئ المعلم وهبة موسى، بسبب نجاح مهمته في غزة وإيصال البضائع له، وأعطاه 10 جنيهات.


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