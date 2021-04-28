Advertisements

محمد أسامة : حرصت على إجراء مسحة طبية للفريق بعد إصابة عبد الشافي .. ولا أثق في “الرابيد تيست”

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، التي خضع لها الفريق أمس، تأتي ضمن إستراتيجية الجهاز الطبي بالنادي بالاتفاق مع الإدارة؛ للاطمئنان على جميع أفراد الفريق، وليست خاصة بمباريات الدوري.

وأشار أسامة إلى أنه حريص بشكل دائم على إجراء فحوصات طبية للفريق بشكل كامل للتأكيد على سلامة اللاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري، من خلال إجراء التحاليل والآشعات اللازمة، بجانب إجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا، وليس تحليل “رابيد تيست”، خاصة أن نتيجته دائما تكون غير دقيقة.

وأضاف أنه كان حريصا هذه المرة بالتحديد على إجراء مسحة طبية لكل أفراد الجهاز الفني والإداري واللاعبين، خاصة بعد إصابة محمد عبد الشافي لاعب الفريق بفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على الجميع.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب في المباراة المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 10 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسى: نحن أمام سيناريوهات صعبة بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول قرار في الأهلي بعد الفوز الصعب على المصري

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعتين

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ1000 لأول مرة منذ نهاية الموجة الثانية

منذ ساعتين و 31 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

12:41 ص

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

12:27 ص

أحمد موسى: نحن أمام سيناريوهات صعبة بشأن سد النهضة (فيديو)

02:12 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى