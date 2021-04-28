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شاهد.. مسلسل القاهرة كابول | ملخص الحلقة الـ 15

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل"القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة، منها وفاة والدة الشيخ رمزي.

وإليكم أبرز أحداث الحلقة الخامسة عشر من"القاهرة كابول"..


وفاة والدة رمزي
توفيت والدة الشيخ رمزي، وقامت منال بإرسال ايميل له، لتبلغه فيه بما حدث وتطلب منه الرجوع.


صدمة الشيخ رمزي
عندما علم الشيخ رمزي بوفاة والدته، اجشع بالبكاء وأخذ رفيقه يواسيه ويحذره من معارفه فى القاهرة.


طارق  يستعيد الذكريات
يذهب طارق كساب لتأدية واجب العزاء في والدة رمزي، وهناك يصادف مجموعة أطفال ويتذكر طفولته مع رفاقه.


نصيحة حسن
أثناء ذهاب طارق كساب لتأدية واجب العزاء فى والدة الشيخ رمزي، يلتقي بحسن والد منال، الذى يذكره بأن لسانه عامل مهم ولابد من إطلاقه فى الحق.

مفاجأة العزاء
ذهب «عادل» إلى عزائها، وأثناء تواجده تفاجئ جميع الحضور، بوفود عناصر من جماعات دينية جاءت لتقديم واجب العزاء.


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