منة فضالي لـ"الفجر الفني":"نسل الأغراب" مباراة تمثيلية ضخمة.. وتقديم تامر حسني للتتر اختيار موفق (حوار)





*مي عمر قدمت دورها بشكل رائع.. وأمير كرارة وأحمد السقا عاملين شغل أحلى من بعض



*سعيدة بدوري في"نسل الأغراب".. ولهذا السبب اكتفيت بالمشاركة في مسلسل واحد

*ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "نسل الأغراب"؟



*العمل أشبه بالمباراة التمثيلية.. فما تعليقك على ذلك؟



*هل وجدتي صعوبة في تقديمك للهجة الصعيدية أم أن الأمر بات سهلاً نظرًا لتكرار تقديمك لها؟



*ما رأيك في غناء تامر حسني لتتر المسلسل؟



*كيف كانت أجواء التصوير؟



*ما حقيقة فرض المخرج محمد سامي لغرامة لمن يتأخر عن حضور التصوير؟



*هل يفرق معكِ ترتيب اسمك على التيتر؟



*لماذا اكتفيت هذا العام بالمشاركة في "نسل الأغراب" فقط؟



*البعض وجه انتقادات للفنانة مي عمر بسبب أدائها لشخصية "جليلة".. فما تعليقك؟



*هل تابعتِ أصداء الجمهور على المسلسل وعلى دور "عزيزة" التي تقدميه خلال الأحداث؟



*ما الأعمال التي تحرصين حاليًا على مشاهدتها؟



*ماذا عن أعمالك الفنية المُقبلة؟











تحرص الفنانة منة فضالي، كل عام على تقديم نفسها للجمهور في شكل جديد من خلال تجسيدها لشخصيات مختلفة، تكون مفاجأة لكل من يراها، حيث أنها تألقت في مسلسل "نسل الأغراب" بعد تقديمها لدور الأم التي تخاف على ابنتها حتى وهي في أشد فترات مرضها.وتحدثت منة فضالي في حوار خاص لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب"، وعن كواليس عملها مع الفنان أحمد السقا، وعن أعمالها المقبلة، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار :اختياري كان عن طريق المخرج محمد سامي وإن المسلسل بطولة السقا وكرارة، بالإضافة إن الدور إنساني جدًا ومحوري فهو يُناقش فكرة أن الإنسان من الممكن أن يضطر لأداء تصرفات خارجة عن إرادته، وهذا هو واقع الحياة التي نعيشها حاليًا،كما أن الشخصية التي أقدمها جديدة عليّ، فهي إنسانة تتخلى عن شقيقها في وقت ما، وعند رؤيتها له وهو يواجه صراعات عديدة بمفرده، يُصعب عليها، لذلك تضطر للوقوف بجانبه حتى وهي في فترة مرضها، وأي شخص مكاني إذا توفرت لديه تلك العوامل بالتأكيد لم يكن سيتردد في قبول ذلك العمل.طبعًا هو مباراة تمثيلية كبيرة وضخمة ومنافسة كبيرة؛ لإنه بيقدم نجمين كبار، بصراحة عاملين شغل أحلى من بعض، لا أحد يقدر على التفرقة بينهم، فكل منهم في منطقة لوحده، وكل ممثل في العمل قدم دوره بشكل أكثر من رائع حتى وإذا كان دوره صغير جدًا، فجميعهم اجتهدوا لكي يقدموا أفضل ما عندهم.ضاحكة: "أنا خلاص بقيت خريجة صعيدي"، الأعمال الصعيدية بالنسبة لي أصبحت عادية، وأنا أعتبر نفسي محظوظة من تكرار تقديمي لتلك اللهجة، و سعيدة جدًا بدوري في "نسل الأغراب"، وأتمنى أن أكون قد قدمت شخصية "عزيزة" بشكل جيد.اختيار موفق، واسعدني كثيرًا، فتامر حسني نجم كبير، وإضافة لأي عمل، وصوته رائع، ومناسب مع أحداث المسلسل، وعامل الأغاني والتتر بشكل حلو جدًا.الأجواء كانت في منتهى الروعة، لكنني للأسف لم ألتقي بأمير كرارة خلال التصوير؛ لأنني لا يوجد لي مشاهد أمامه، لكن جميع مشاهدي أمام الفنان أحمد السقا، وبالمناسبة هذه المرة الثانية التي أجسد فيها دور أخته بعد الديلر، وسعيدة جدًا بالعمل معه ومع المخرج محمد سامي.بالفعل محمد سامي كان يُفرض غرامات على من يتأخرون في الحضور على مواعدهم، لكنني لم يُفرض عليّ ذلك؛ لأنني لم أتأخر يومًا، فأنا بالنسبة لهم ضيفة، كما أنني أحرص دائمًا على الالتزام بمواعيدي.بالتأكيد يُفرق معي إذا كنت من الأبطال، أما إذا كنت ضيفة شرف، فلا يفرق معي سوى جودة الدور.الظروف هي من فرضت ذلك، حيث أنني كنت مشاركة في مسلسل بسوريا لكن لظروف ما توقف تصويره، كما أن دور "عزيزة" جديد عليّ ولم أقدمه من قبل، والحمد لله قدمت الدور كويس ومش مضايقة من حاجة.أنا دائما ضد إن أي شخص يعترض على فنان ما، كما أنها ليست وجه جديد، هي تمارس التمثيل منذ سنوات عديدة، وعملت مع العديد من الفنانين، ولها جمهور كبير يُحبها، وناجحة وإذا لم تكن ناجحة لم يكن سيتوافد عليها المنتجين أو المخرجين بعيدًا عن كونها زوجة محمد سامي، لكن من وجهة نظري أنها قدمت الدور بشكل رائع.الحمد لله، تلقيت ردود فعل مبهرة منذ عرض الحلقات الأولى، فالمسلسل نجح في جذب عدد كبير من الجمهور لمتابعته.ملوك الجدعنة"مصطفى شعبان وعمرو سعد عاملين شغل حلو أوي،" نجيب زاهي زركش" دكتور يحيى الفخراني عامل دور رائع،" موسى" و" نسل الأغراب"، كما أنني أميل لمشاهدة الأعمال اللبنانية، فأحرص على متابعة مسلسلي2020، والموت.أصور حاليًا مسلسل"الورقة"، وأنتظر عرض فيلمي "آخر نيزك"، و"ميني بار".