خالد الصاوي يقع في فخ أحمد العوضي.. وياسمين عبد العزيز تنجو من فخ دينا فؤاد



شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر أحداثا مثيرة وذلك بعد هروب غزل "ياسمين عبد العزيز " مع الخديوي " أحمد العوضي " للمرة الثانية يقوم بإخفائها في إحدي شققه الخاصة.



وتقوم قدرية "دينا فؤاد" طليقته بتأجير مجموعة من السيديات من خلال زغروطة "بدرية طلبة" الدجالة لضرب غزل وتعجيزها ، ولكن عن وصولهن للشقة يضربن مفاتن ( إيمان السيد ) بدلا من غزل ويكسرون الكثير من عظامها .



ينقل الخديوي غزل لشقة أخري، ويقوم عابد تيمور "خالد الصاوي" بمقابلة مالك " محمود ياسين جونيور " أخو الخديوي الصغير ويحاول يجذبه ناحيته ويخبره أنه سيعمل معه بشرط واحد وهو أن يأتى له بعنوان غزل في مقابل 10 آلاف دولار ، ولكن مالك يقوم بإعطاء عنوان شقة أخري بالإتفاق مع الخديوي.





مسلسل اللى ملوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمدالعوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود،ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين وحلا زلط .