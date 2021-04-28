تشكيل بيراميدز المتوقع ضد نامونجو التنزاني في الكونفدرالية

استقر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز على التشكيلة التي سيدفع بها في لقاء نامونجو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





ويدخل بيراميدز اللقاء و هو ضامن للصعود، ويحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط ، بينما يخرج نامونجو التنزاني من البطولة وهو في المركز الأخير بدون نقاط.





وفيما يلي يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" التشكيل المتوقع الذي يخوض به بيراميدز لقاء نامونجو التنزاني في الكونفدرالية :





حراسة المرمى : أحمد الشناوي





خط الدفاع : عبدالله بكري، طارق طه ، أحمد سامي ، أحمد فتحي





خط الوسط : نبيل دونجا ، إيريك تراوري ، إسلام عيسي ، إبراهيم حسن ، أحمد توفيق





خط الهجوم : جون أنطوي



