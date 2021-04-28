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تشكيل بيراميدز المتوقع ضد نامونجو التنزاني في الكونفدرالية

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:22 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز على التشكيلة التي سيدفع بها في لقاء نامونجو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل بيراميدز اللقاء و هو ضامن للصعود، ويحتل المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط ، بينما يخرج نامونجو التنزاني من البطولة وهو في المركز الأخير بدون نقاط.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي" التشكيل المتوقع الذي يخوض به بيراميدز لقاء نامونجو التنزاني في الكونفدرالية :

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : عبدالله بكري، طارق طه ، أحمد سامي ، أحمد فتحي

خط الوسط : نبيل دونجا ، إيريك تراوري ، إسلام عيسي ، إبراهيم حسن ، أحمد توفيق

خط الهجوم : جون أنطوي

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