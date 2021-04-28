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تعرف على معلق مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره مانشستر سيتي، على أرضية ملعب حديقة الأمراء، معقل العملاق الباريسي.

وتأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بعد إقصاء نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في حين تأهل باريس سان جيرمان بعد إقصاء بايرن ميونيخ الألماني من الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يقوم جواد بدة بالتعليق على مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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