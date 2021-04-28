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صراع مشتعل.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري العام.

ويحتل حسام حسن لاعب فريق سموحة لاعب حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٩ أهداف بالتساوي مع كل من "محمد شريف لاعب الأهلي و عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري ، أحمد سمير لاعب طلائع الجيش" .

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز
1- حسام حسن 9 أهداف.
2 ـ أحمد سمير 9 أهداف.
3 ـ عمر كمال عبدالواحد 9 أهداف.
4 ـ محمد شريف 9 أهداف.
5 ـ رامي صبري 7 أهداف.
6 ـ يوسف أوباما 8 أهداف.
7 ـ عمرو جمال 6 أهداف.
8 ـ شميلس بيكلي 6 أهداف.
9 ـ أشرف بن شرقي 6 أهداف.
10 ـ رزاق سيسه 6 أهداف.
11 ـ رمضان صبحي 6 أهداف.

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