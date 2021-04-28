تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يلتقي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره مانشستر سيتي، على أرضية ملعب حديقة الأمراء، معقل العملاق الباريسي.





وتأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بعد إقصاء نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في حين تأهل باريس سان جيرمان بعد إقصاء بايرن ميونيخ الألماني من الدور ربع النهائي.





ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمي: كيلور نافاس.

خط الدفاع: عبده ديالو – بريسنيل كيمبيمبي – ماركينيوس – أليساندرو فلورينزي.

خط الوسط: لياندرو باريديس – إدريسا جايي – ماركو فيراتي.

خط الهجوم: نيمار – أنخيل دي ماريا – كيليان مبابي.



