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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره مانشستر سيتي، على أرضية ملعب حديقة الأمراء، معقل العملاق الباريسي.

وتأهل مانشستر سيتي لهذا الدور بعد إقصاء نادي بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في حين تأهل باريس سان جيرمان بعد إقصاء بايرن ميونيخ الألماني من الدور ربع النهائي.

ومن المتوقع أن يبدأ الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: إيدرسون.
خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبين دياز – جون ستونز – كايل ووكر.
خط الوسط: إلكاي جوندوجان – رودري – كيفين دي بروين.
خط الهجوم: فيل فودين – رياض محرز – بيرناردو سيلفا.

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