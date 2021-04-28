عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود اعتداء وترهيب للمعتقلين بسجن وادي النطرون عقب احتجاجهم على تنفيذ قرار الإعدام للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية كرداسة".



