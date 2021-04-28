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عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:19 ص
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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود اعتداء وترهيب للمعتقلين بسجن وادي النطرون عقب احتجاجهم على تنفيذ قرار الإعدام للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية كرداسة".
وأكد المصدر، أن ما تم تناوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملة وتفصيلًا، ويأتي ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.
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