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ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة.

ويحتل فريق الزمالك حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن غريمة التقليدي الأهلي ، ويتبقا للقلعة البيضاء مباراة واحدة لينهي الدور الأول ، بينما يتبقا للأهلي ثلاث مباريات .

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:
1- الزمالك 39 نقطة.
2- الأهلي 36 نقطة.
3- بيراميدز 30 نقطة.
4- المصري 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري 28 نقطة.
6- سموحة 27 نقطة.
7- مصر المقاصة 26 نقطة
8- سيراميكا كليوباترا برصيد 25 نقطة.
9- إنبي 24 نقطة.
10- الجونة 24 نقطة.
11- غزل المحلة 24 نقطة.
12- أسوان 20 نقطة.
13- المقاولون 18 نقطة.
14- طلائع الجيش 17 نقطة.
15- وادي دجلة 16 نقطة.
16- الإسماعيلي 14 نقطة.
17- البنك الأهلي 14 نقطة.
18- الإنتاج الحربي 12 نقطة.

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