تطور جديد بشأن أزمة كارتيرون وأسامة نبيه

استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، على احتواء أزمة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ومدربه العام أسامة نبيه خلال الفترة المقبلة.





أسامة نبيه ينتظر رحيل باتريس كارتيرون

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، استقروا على رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، حال الخسارة أمام الأهلي.





واستقر مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، على تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للزمالك حال حال خسارة باتريس كارتيرون مجددا من الأهلي فى المباراة المقبلة والمقرر لها 10 مايو المقبل.





الجدير بالذكر أن العلاقة بين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ومدربه أسامة نبيه قد خلال الساعات الماضية، بسبب عدم وجود صلاحيات فنية للمدرب العام السابق فى منتخب مصر.



