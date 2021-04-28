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تعرف على أسماء المرشحين لتدريب لايبزيج

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزج الألماني لكرة القدم، أوليفر مينتسلاف، عن أسماء ثلاثة مدربين مرشحين لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي الألماني، خلفا ليوليان ناجلسمان مدرب البافاري.

المرشحين لتدريب لايبزيج الألماني
وأوضح مينستلاف المدير التنفيذي لنادي لايبزيج الألماني في مؤتمر صحفي: "سنسد الفجوة، ولدينا قائمة قصيرة تضم 3 أسماء، ونعكف حاليا على دراسة هذه القائمة".

وأكمل مينتسلاف موضحا أن لايبزيج الألماني سيجد حلا أيضا لخلافة المدير الرياضي الحالي، ماركوس كروشه، مشيرا إلى أن المدير الفني والمدير الرياضي الجديدان سيكونان هنا في الوقت المناسب.

وتابع المدير التنفيذي لنادي لايبزيج الألماني موضحا أن ناديه لن يدخل الموسم الجديد وهم غير مستعدين، لا في النطاق التدريبي ولا في النطاق الرياضي.

الجدير بالذكر أن ناديي لايبزج وبايرن ميونخ أعلنا في وقت سابق بشكل رسمي انتقال ناجلسمان إلى تدريب البافاري، حيث سيحصل على عقد لمدة 5 أعوام.

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