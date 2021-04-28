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موقف ساسي من الرحيل عن الزمالك

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أكد مسؤولو الإتحاد المصري لكرة القدم، ان المحترف التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط فريق الزمالك، سيبقي مع فريقه ولن يرحل في يونيو المقبل.

وكانت إدارة نادي الزمالك فشلت في الوصول إلى اتفاق، مع فرجاني ساسي من أجل تجديد عقده، حيث يحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

وصرح مصدر مسؤول داخل الإتحاد المصري، ان الزمالك يحق له الإبقاء على ساسي حتي نهاية الموسم، وليس 30 يونيو المقبل.

وأشار إلى ان عقد اللاعب التونسي مع الفارس الابيض، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي بعد إنتهاء بطولة الدوري المصري، في 30 سبتمبر القادم، ولا يحق للاعب الرحيل قبل هذا الموعد.

وأتم ان موقف ساسي شبيه بموقف أحمد فتحي مع الأهلي الموسم الماضي، رحل إلى نادي بيراميدز بعد نهاية الموسم في أكتوبر 2020، على الرغم من إنه وقع على عقود الانضمام بشكل رسمي.

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