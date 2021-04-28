مواطن يدعي الانتحار في الإسكندرية لاستعطاف الأهالي

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات بلاغ وصل لقسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية بمحاولة أحد الأشخاص الانتحار من أعلى كوبري السلام بدائرة القسم.





على الفور انتقلت القوات إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية) بربط ذراعيه من أسفل الإبطين بحبل وثبت طرفه الآخر بسور الكوبري المشار إليه وتدلى بجسده خارج الكوبري مدعيًا وفاته منتحرًا، إلا أن الأهالي استطاعوا قطع الحبل والتقاطه من الأسفل ما نتج عنه إصابته باشتباه كسر وجرح بالساق اليسرى وتم نقله للمستشفى.



