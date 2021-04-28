خبر سار لبرشلونة قبل مواجهة غرناطة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني عاد إلى التدريبات اليوم الثلاثاء وذلك استعدادا لمواجهة غرناطة وذلك بعد فوزه يوم الأحد الماضي على فياريال بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن غرناطة سيحل ضيفًا على برشلونة على ملعب كامب نو يوم الخميس المقبل في لقاء سيمنح برشلونة صدارة الدوري الإسباني في حالة الفوز وذلك بعد خسارة أتلتيكو مدريد على يد أتلتيك بيلباو.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن تدريبات اليوم شهدت عودة البوسني ميراليم بيانيتش الذي غاب عن مباراة فياريال بسبب التهاب في الركبة اليمنى.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه مع عودة بيانيتش بالإضافة إلى عودة ديمبلي ونيتو لم يتبق سوى أنسو فاتي وفيليب كوتينيو ومن المستبعد عودتهما خلال الموسم الحالي.



