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التفاصيل الكاملة لجلسة رئيس يويفا ونجم برشلونة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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عقد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، جلسة مع جيرارد بيكيه نجم نادي برشلونة الإسباني، منذ شهر ونصف، في حضور رئيس بلوجرانا خوان لابورتا، في أحد المطاعم.

وأوضحت تقارير صحفية أن هذه الجلسة تم عقدها قبل أسابيع قليلة من أزمة الإعلان عن تدشين دوري السوبر الأوروبي.

الطرفان تحدثا عن كيفية إدارة يويفا مسألة توزيع حقوق البث التليفزيوني للأندية، حيث يحرص بيكيه الذي يملك نادي أندورا الإسباني الذي ينشط في الدرجة الثالثة، والمهتم بالاستثمار في كرة القدم، على الاطلاع على كافة تفاصيل عمل المؤسسات الرياضية والاتحادات.

واستغل بيكيه وجود رئيس يويفا في كتالونيا لدعوته لتناول الغداء من أجل التحدث معه في كثير من الأمور.

جدير بالذكر أن تشيفرين دخل في صدام قوي مع برشلونة بعد أيام من هذا الاجتماع، بسبب دوري السوبر الأوروبي وتوعدهم بعقوبات.

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