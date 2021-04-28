تعرف على تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل "كله بالحب"

عُرضت منذ قليل الحلقة 16 من مسلسل 'كله بالحب' بطولة النجمة زينة.



وبدأت أحداث الحلقة بمشهد يجمع بين ريم البارودي 'كريمان' وسامر المصري 'صبحي' حيث قامت بالتعرف عليه ، وسألته عن علاقته بزينة 'دهب' ليخبرها أنه كان صديق والداها وقبل وفاته أوصاه عنها وعن شقيقها يوسف عثمان والذي يقوم بدور شربيني.





وحاول أحمد السعدني 'طارق' التقرب من طليقته صابرين 'إلهام'، مرة أخرى بعدما نصب عليها في الفيلا، حيث طلبت إلهام أورد ملابس لمولودها الجديد وأخبرته بأن يستلمه ويدفع ثمنه وهو 7650 جنية ، ووافق ، كما أعطاها مبلغ من المال لتكاليف العلاج ومتابعات الحمل، إلا أن نور قدري 'شهد' شقيقة إلهام أخبرتها أنه يخطط لشئ ما وراء ذلك.



وتوالت الأحداث وقام سامر المصري 'صبحي' بجمع دهب وشربيتي لتنفيذ عملية النصب مع رجل أعمال لأنه يحب جمع الطوابع وقاموا ببيبع طابع مزور له على أنه طابع تاريخي.



وأخبر كراكيبو - مصطفى درويش صبحي المحامي بما فعله طارق مع إلهام بأنه أعطاه فلوس ، وقابل صبحي إلهام ليخبرها أنه لم يساعدها في قضيتها إن لم تتعاون معه ولم تخبره عن كل شئ يفعله طارق معها للتفاجأ بمعرفته ما حدث وتعرف أنه زوج شقيقتها من أخبره بما حدث.



وعادت إلهام للمنزل وقامت بتبويخهم إن فعلوا ذلك مرة أخرى وأخبروا صبحي عن أي شئ وإلا ستطردهم من الفيلا.



تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.



شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.