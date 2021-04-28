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الداخلية تكشف حقيقة توقيع غرامة على ضابط لعدم ارتداء الكمامة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 03:36 ص
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نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصدار قرار بتغريم ضابط شرطة 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة داخل قاعة إحدى المحاكم بالسويس اليوم الموافق 27 الجاري.
وأكد المصدر عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلًا، حيث تبين بالفحص عدم تحصيل أية غرامات لعدم ارتداء الكمامة على أىٍ من المواطنين بالمحكمة المشار إليها اليوم 27 الجاري.
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