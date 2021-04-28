الداخلية تكشف حقيقة توقيع غرامة على ضابط لعدم ارتداء الكمامة

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن إصدار قرار بتغريم ضابط شرطة 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة داخل قاعة إحدى المحاكم بالسويس اليوم الموافق 27 الجاري.



