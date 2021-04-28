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إنبي يصرف النظر عن ضم كريم فؤاد

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:01 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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استقر مسئولو نادي إنبي، على صرف النظر عن فكرة شراء عقد كريم فؤاد المعار من صفوف النجوم، بشكل نهائي.

مسئولو نادي إنبي يرون أن قيمة العقد مبالغ فيها، خاصة أنهم يملكون بديلًا مميزًا في نفس مركزه وهو علي فوزي، بالإضافة إلى أن ميزانية النادي حالياً قد لا تسمح بدفع هذا المبلغ بشكل فوري لنادي النجوم، في ظل تواجد الأهلي طرفًا في المفاوضات، والذي سيجعل إدارة النادي البترولي تطلب الحصول على المبلغ فوري وتحقيق أكبر استفادة.

وكانت ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي حصل على توقيع اللاعب، حيث سيحصل نادي النجوم على 15 مليون جنيه بشكل فوري مقابل إتمام الصفقة.

جدير بالذكر أن كريم فؤاد صاحب الـ21 عامًا، خاض 17 مباراة في الموسم الحالي مع إنبي، تمكن من صناعة 4 أهداف لزملائه في الفريق.

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