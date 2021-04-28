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وفاة محمد مهران شقيق روجينا في الحلقة 16 من "بنت السلطان"

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:53 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عُرضت منذ قليل الحلقة 16 من مسلسل 'ضد السلطان ' بطولة النجمة روجينا والذي يعد البطولة المطلقة لها.

وبدأت أحداث الحلقة بإحتفال روجينا 'عزة' بزواجها من أحمد مجدي 'حسام' ، وأشعل الفرح مطربا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بغناء أغنية 'انتي معلمة وأغنية يلا بينا نتجوز'.

وشهدت أحداث الحلقة انهيار باسم سمرة 'حمو' بعد وفاة والداته وكان في حالة حزن شديد.


وعاد محمد مهران 'عمر' وزوجته من فرح شقيقته عزة وبعدها شعر بوجع شديد في معدته أدى ذلك إلى وفاته ، واتصلت زوجته بمنار وزوجها وأخبرتهم أن عمر توفي ، ولكنها لم تصدق في البداية ، وسرعان ما ذهبت إليه عزة في منزله وكانت في حالة انهيار وبكاء شديد وقالت له أنها كانت ستخبره أنها شقيقته عزة وليست منار وعاتبته على أنه فراقها.

يشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

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