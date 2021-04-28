تفاصيل انتقال الموظفين للجمهورية الثانية.. الخطة بدأت بالقطار المكهرب

تستعد أجهزة الدولة بكافة إدارتها لإعلان الجمهورية الثانية، بانتقال موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الربع الأخير من السنة الحالية، ونقل كافة الوزارات إليها من خلال خطة محكمة وضعها جهاز التنظيم والإدارة.





وخلال الفترة الماضية تم توصيل خطوط المياه الرئيسية لمنطقة الوزارات، وتم ربط جميع الوزارات على الشبكة، كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وصرف المطر لمنطقة الوزارات، وتم ربطها على الشبكة الرئيسية المنفذة حتى مدينة بدر.





وتم الانتهاء من شبكات الكهرباء مع ربط جميع المباني بالموزعات، وتم إطلاق التيار التجريبي بالموزعات، كما عرض موقف توصيل المرافق لمباني الوزارات وإطلاق التيار الكهربائي، بالإضافة إلى موقف المرافق في منطقة المال والأعمال، وموقف تنفيذ شبكات المحاور الرئيسية للطرق بالعاصمة، إلى جانب المنظومة الذكية لشبكات المياه والري.





خطة الانتقال للعاصمة

ووضعت الدولة خطة تخدم خطوة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي القطار المكهرب الذي سيربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان مرورًا بـ العاصمة الإدارية الجديدة بمسار يصل طوله إلى 101 كم، مقسمة على 4 مراحل، بإجمالي 16 محطة.





إلى جانب سرعة تنفيذ محطات المرحلتين الأولى والثانية، وكباري القطار المكهرب، وكباري السيارات، وأنفاق القطار المكهرب، والمسار والأسوار والورشة، وكذلك موقف الوحدات المتحركة، والتي سيصل عددها إلى 22 قطارًا تخدم المشروع.





وتمهيد وتشغيل الطريق الدائري الأوسطي، والصحراوي الغربي، والدائري الإقليمي، وطريق القاهرة السويس، والقاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القطامية العين السخنة، وغيرها بالإضافة إلى مخطط ربط القاهرة الكبرى بـ العاصمة الإدارية الجديدة بعدد 16 حزمة من وسائل النقل الجماعي الميني باص.





وبلغ عدد الموظفين المرشحين للانتقال بلغ حتى الآن 40 ألفا و177 موظفا ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ب، تقييم الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.





خضوع الموظفين لاختبارات في العربية والإنجليزية

الموظفين خضعوا لعدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدرات السلوكية واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي بالإضافة إلى أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري.





و الجدير بالذكر أن الموظف المنتقل للعاصمة الإدارية ولن يحصل على شقة للسكن سيحصل على بدل انتقال يصل إلى ألفين جنيه اما الموظف الذى سيحصل على شقة فعليه تقديم مقدم 25 % من قيمة الوحدة بواقع 110 آلاف جنيه، فالموظف الذى سيحصل على وحدة سكنية بالعاصمة سيحصل على بدل سكن من الحكومة لتغطية قيمة الوحدة السكنية.





وبداية من أغسطس المقبل بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعًا، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني.





وتم وضع خطة في المناطق والطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها، والعمل على أن يكون هناك مسارات مختلفة لسيارات النقل التي تعمل في مشروعات الإنشاءات، لتجنب التأثير على الطرق المنفذة وسرعة الانتهاء من مشروع القطار المكهرب والمونوريل وما يخص توقيتات الانتهاء من هذين المشروعين للنقل الجماعي لخدمة خطوة الانتقال.





كما تتعاون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية بشأن محوري محمد بن زايد الجنوبي، والشمالي، سواء من حيث أعمال الرصف، والإضاءة أو تنسيق الموقع لتسهيل انتقال الموظفين والعاملين للعاصمة الجديدة.



