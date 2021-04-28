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شاهد.. مسلسل الاختيار 2 | ملخص الحلقة الخامسة عشر

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 04:45 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ 15 من مسلسل "الاختيار 2" الكثير من الأحداث ويرصد "الفجر الفني" أهم أحداث الحلقة..

زكريا يونس يحقق مع عنصر من الإخوان
حقق زكريا يونس مع عنصر هام من عناصر الإخوان والذي يجب أن يدلي عن مكان مخزن الأسلحة الخاصة بهم.

معرفة مكان المخزن
اعترف أحد عناصر الإخوان على مكان المخزن الخاص بهم وقام زكريا يونس و يوسف الرفاعي بالذهاب إلى هذا المكان.

تحدث والدة عليا مع يوسف
تدخل صديق والد يوسف الرفاعي لإصلاح علاقته بوالدة عاليا حيث كانت لا تريد مقابلته.

أحداث عرب شركس
نفذ الضباط مهمة عرب شركس بالقليوبية والتي قضت على عدد من البؤر الإرهابية وذلك بقيادة أحمد فايز.

محاول اغتيال المشير عبد الفتاح السيسي
اكتشف أحمد فايز ورقة مرسوم بها خط سير المشير عبد الفتاح السيسي لمحاولة اغتياله.



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