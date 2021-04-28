Advertisements

هاني شنودة: أغاني المهرجان أضافت للموسيقي.. لكن الكلمات مبتذلة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:14 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قال الموسيقار هاني شنودة، أنه لا توجد أي مشكلة مع مطربي المهرجانات سواء حمو بيكا أو أوكا وأرتيجا أوعمر وكمال أوشاكوش، وأكد: "لم أنوى رفع أي قضايا على ابن بلدي لم يحدث ولن يحدث. 

وتابع هاني شنودة خلال  حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنا زعلان من أوكا وأورتيجا لأنهم استحدموا لحن أغنية شمس الزناتي في احد أغانيهم بدون استأذان. 

وأشاد الموسيقار هاني شنودة بأغاني المهرجان لافتا أنها أضافت للموسيقي المصرية، لكن الكلمات لا يمكن لأحد أن يوافق عليها، مشيرا إلى أنه معجب بألحان أغاني المهرجانات".

هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.

اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي). 

كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.

أخبار تهمك

تصرف رائع من وليد سليمان بعد نهاية مباراة الأهلي والمصري

منذ حوالي 6 ساعات

لـ 5 مواسم.. ريال مدريد يحصل على توقيع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح جديد من مجلس الأمن القومي الإثيوبي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد موسى: نحن أمام سيناريوهات صعبة بشأن سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يعلن أكبر محافظة بها عدد إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس 15 رمضان

منذ يوم

وزير الري الأسبق يزف بشرى سارة حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الموت يفجع ياسمين صبري.. التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

رسميًا الصفقة تمت.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

"نحن أمام عدو خطير".. مستشار الرئيس للصحة يُحذر المواطنين

"الصحة العالمية" تكشف حقيقية دخول كورونا الهندي مصر

01:27 ص

عاجل.. الداخلية تنفي الاعتداء على نزلاء سجن وادي النطرون

03:19 ص

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس 16 رمضان.. وتُحذر من ارتفاع درجات الحرارة

12:41 ص

رئيس الوزراء: مصر دخلت الفقر الحاد للمياه

05:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى