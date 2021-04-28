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هاني شنودة يروي تفاصيل اكتشافه عمرو دياب

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 05:47 ص
بوابة الفجر
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قال الموسيقار هاني شنودة، "حسن حظ عمرو دياب إني كنت متواجد في حفله في بورسعيد، وكمان من حسن حظي إني قابلته عشان اكتشف هذه الموهبة الكبيرة فكل حاجة في الدنيا مشتركة، مشيرا إلى أن الشاعر صلاح جاهين كان سبب في مشاركتي في مسرحية (إيزيس) لكرم مطاوع وسهير المرشدي، فكل شخص يبعث الله له من يساعده. 

وتابع هاني شنودة خلال  حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عمرودياب جالي وأنا في الفندق في بورسعيد وقالي عايز أغني ولما سمعته أعجبت بصوته جدا وقولتله عندك مشكلتين إقامتك في بورسعيد ونطق الكلام باللغة البورسعيدية". 

وأردف الموسيقار هاني شنودة، أنه رفض العمل مع أم كلثوم، لأنها لم تعرض عليها هي العمل معها بشكل مباشر، وإنما هناك الموسيقي أندريا رايدر هو الذي عرض ذلك عليه لأنه كان يؤلف المقدمة الموسيقية لأغنية لها.

هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.

اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي). 

كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.


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