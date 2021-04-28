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هاني شنودة: وضعت شرطا وحيدا لتقديم أعمال موسيقية مع محمد منير

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
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قال الموسيقار هاني شنودة، إن وضع شرطا وحيدا لتقديم أعمالا موسيقية لمحمد منير في بداياته الفنية، وهو أن يأتي بـ"الدف" من أسوان، وشنودة يعزف بالدرامز.

وأضاف هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه طلب من محمد منير أن يغني في بداياته أغنية من الفلوكلور أو من أغاني أحمد منيب، وهو ما حدث بالفعل، ومزجت بين الدف والدرامز لأول مرة في عالم الموسيقى.

وتابع هاني شنودة، سجلت المزيج الموسيقي بين الدرامز والدف، لأستمع إليها وأتأكد أنه ليست كارثة، وتأكدت بالفعل أن المزج رائعا وسينتج أعمالا جيدة، وهو ما كان سببا إنتاج ألبومين لمحمد منير وأغنيات كثيرة من بينها حاضر يا زهر وكل الحاجات بتفكرني وغيرها.

وفي سياق آخر، أكد شنودة أنه كان يتهرب من عزومات عبدالحليم حافظ دائما لأنه كان هناك ما يشغله في ذلك الوقت من حيث الأعمال والموسيقى وحفلات الشواطئ في إسكندرية وغيرها، متسائلا هل من المعقول أن أترك كل ذلك وأذهب للأكل "بشوكة وسكينة".

هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.

اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي). 

كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.


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