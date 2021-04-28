هاني شنودة: رفضت "عزومات" عبد الحليم حافظ لهذا السبب





قال الموسيقار هاني شنودة، إن العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، واحد من أكبر 4 مطربين وهم محمد عبدالوهاب ونجاة وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ.





وأضاف هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان يتهرب من عزومات عبدالحليم حافظ دائما لأنه كان هناك ما يشغله في ذلك الوقت من حيث الأعمال والموسيقى وحفلات الشواطئ في إسكندرية وغيرها، متسائلا هل من المعقول أن أترك كل ذلك وأذهب للأكل "بشوكة وسكينة".





وتابع هاني شنودة، أنه عبدالحليم حافظ هاتفه في أحد الأيام ليخبره أنه اشترى آلة موسيقية جديدة، وهو ما دعى "شنودة" للتوجه إلى منزل العندليب في أسرع وقت، وطلب منه تكوين فرقة صغيرة، وهو ما وافق عليه شنودة بشرط أن يلعب هو على الآلة الموسيقية الجديدة.





وأردف الموسيقار هاني شنودة، أنه رفض العمل مع أم كلثوم، لأنها لم تعرض عليها هي العمل معها بشكل مباشر، وإنما هناك الموسيقي أندريا رايدر هو الذي عرض ذلك عليه لأنه كان يؤلف المقدمة الموسيقية لأغنية لها.





هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.





اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).





كما اكتشف الفنان عمرو دياب وجاء به من بور سعيد للقاهرة، وقام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان للعديد من الأفلام المصرية.



