هاني شنودة يكشف سر هجوم نجيب محفوظ عليه (فيديو)





قال الموسيقار هاني شنودة، إن الروائي الكبير نجيب محفظ جاء من الإسكندرية لسماع فرقته الموسيقية وعمل تحقيق مصور فقال لي أنتم زوبعة في فنجان، فكان ردي عليه "لو إحنا كدة جيت ليه عشان تسمعنا".





وتابع هاني شنودة خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نجيب محفوظ قالي لي لا تستبدل شهوة الكلام بشهوة العمل





وتابع الموسيقار هاني شنودة، أنه رفض العمل مع أم كلثوم، لأنها لم تعرض عليها هي العمل معها بشكل مباشر، وإنما هناك الموسيقي أندريا رايدر هو الذي عرض ذلك عليه لأنه كان يؤلف المقدمة الموسيقية لأغنية لها.





هاني شنودة، ملحن وموزع موسيقي، ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقام بتكوين فرقة المصريين عام 1977، وبعد ذلك توالت ظهور العديد من الفرق الغنائية.





اكتشف العديد من نجوم الغناء مثل إيمان يونس (شقيقة الفنانة إسعاد يونس) ومنى عزيز وممدوح قاسم، وكان أول من قدم الفنان محمد منير في أولى ألبوماته (علموني عنيكي).



