نجيب زاهي زركش الحلقة 16.. اعرف مواعيد العرض والإعادة

ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "نجيب زاهي زركش" الحلقة 16 بطولة يحيى الفخراني والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.





نجيب زاهى زركش.. مواعيد عرض الحلقة 16

مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير يحيى الفخراني يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.





تردد قناة ON دراما

القمر الصناعي النايل سات، وتردد قناة أون ON وهو ١٠٨٥٣، ومعدل الاستقطاب أفقى، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.





أبطال المسلسل