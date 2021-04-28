تفاصيل أحداث "بين السما والأرض" الحلقة الأخيرة لـ هاني سلامة

انتهى مسلسل بين السما والأرض بطولة النجم هاني سلامة والفنانة درة، حيث انطلقت الحلقة الأخيرة من المسلسل، باستعراض حياة الأبطال قبل دخول الأسانسير بساعة، ليريك كيف تحول مافي داخلهم بعد الفترة التي قضوها سويًا.



