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تفاصيل أحداث "بين السما والأرض" الحلقة الأخيرة لـ هاني سلامة
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 07:36 ص
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انتهى مسلسل بين السما والأرض بطولة النجم هاني سلامة والفنانة درة، حيث انطلقت الحلقة الأخيرة من المسلسل، باستعراض حياة الأبطال قبل دخول الأسانسير بساعة، ليريك كيف تحول مافي داخلهم بعد الفترة التي قضوها سويًا.
وتوالت الأحداث، وبعدها جاء خال درة إلى مصطفى درويش وطلب منه أن ينفذ ما اتفقوا عليه، ثم شكت الشرطة فيما يحدث وتم تبادل إطلاق نار بينهم وبين مصطفى، وتم القبض عليه، وأخبرهم أن العمارة فيها قنبلة، وانفجرت العمارة، وسقط الأسانسير.
أبطال عمل بين السما والأرض
مسلسل "بين السما والأرض" يعرض في 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.
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