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12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:36 ص
وكالات
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سجلت هيئة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء، 12 إصابة جديدة بكوفيد -19 في البر الرئيسي في الـ27 من أبريل، ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.
وأشارت لجنة الصحة
الوطنية، إلى أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.
وأعلنت
السلطات الصحية الصينية، ارتفاع عدد الحالات
الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة،
إلى 17 حالة من 14 حالة في اليوم السابق.
وكان العدد الإجمالي
لحالات COVID-19 المؤكدة في البر الرئيسي،
بلغ 90622 حالة، في حين أن عدد الوفيات لم يتغير ويستقر عند 4636.
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