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الأوسكار يشهد رقم قياسي سلبي للمرة الأولى
الأربعاء 28/أبريل/2021 - 08:57 ص
أحمد جمال أحمد
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حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 93، شهدت تسجيل رقمًا
سلبيًا، حيث أنه سجل أقل مشاهدات في تاريخ الحفل على الإطلاق.
وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن مشاهدي الحفل لم يتجاوزو ال، 9.85 مليون مشاهد حول العالم، بنسبة تراجع ضخمة.
وأوضحت الصحيفة أن نسبة المشاهدين هذا العام تراجعت بنسبة 58% عن ما كانت عليه العام الماضي.
وذلك وفق صحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن مشاهدي الحفل لم يتجاوزو ال، 9.85 مليون مشاهد حول العالم، بنسبة تراجع ضخمة.
وأوضحت الصحيفة أن نسبة المشاهدين هذا العام تراجعت بنسبة 58% عن ما كانت عليه العام الماضي.
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