ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم، ظهرت خلاله ريبيل بإطلالتها الجديد بعد فقد الكثير من الوزن الزائد.



ويطرح الفيلم قريبًا للعرض ليكون أول أفلام ريبيل في إطلالتها الجديدة.



بدأت النجمة الشابة ريبيل ويلسون تصوير مشاهد فيلمها الجديد The Almond And The Seahorse في شوارع مدينة "نيو برايتون" الإنجليزية.