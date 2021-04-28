باكستان تسجل 17 ألفًا و530 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حوالي 201 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى رقم منذ وصول جائحة فيروس كورونا للبلاد العام الماضي.

وذكرت صحيفة "ذا اكسبرس تريبيون" الباكستانية، نقلًا عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، أن "إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد بلغت الآن 17 ألفاً و530 حالة وفاة".

وبحسب المركز، تم تسجيل 5292 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 810 آلاف و231 حالة.