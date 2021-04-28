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فلسطين تعلن إصابة صياد برصاص البحرية الإسرائيلية في غزة

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أصيب صياد فلسطيني، برصاص قوات إسرائيلية قبالة شاطئ بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات االفلسطينية (وفا).

 

وأطلقت زوارق إسرائيلية، أعيرة معدنية مغلفة بالمطاط صوب أحد الصيادين أثناء مزاولته الصيد على مسافة قريبة من الشاطئ، ما أدى إلى إصابته.

 

ومنذ أمس الأول الإثنين، أغلقت إسرائيل مساحة الصيد البحري في قطاع غزة كليًا، وذلك ردًا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

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غزة البحرية الاسرائيلية اسرائيل إصابة صياد

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