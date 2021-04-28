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هزة أرضية بقوة 6.2 ريختر تضرب الهند

الأربعاء 28/أبريل/2021 - 09:33 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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ضرب زلزال قوته 6.2 درجة بمقياس ريختر ضرب ولاية أسام الهندية اليوم الأربعاء، وفقًا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

 

وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، بأن مركز الزلزال كان على عمق 29 كيلومترا عند الساعة 02,21 بتوقيت غرينتش.

 

ووقع الزلزال في شمال ديكياجولي، في شمال ولاية آسام، في موقع قريب من الحدود مع بوتان، وخلف الكثير من الشقوق في جدران المباني.

 

وقال سكان في غواهاتي، عاصمة الولاية، إنهم شعروا أيضًا بعدة هزات ارتدادية.

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